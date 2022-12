Det kommer, efter at Venstre-formanden på under en uge har erkendt to løftebrud i forbindelse med forsøget på at danne en regering med Socialdemokratiet.

Han er klar til at pege på Mette Frederiksen (S) som fortsat statsminister og at droppe en advokatundersøgelse af sagen om millioner af aflivede mink.

Anders G. Christensen siger yderligere, at formanden ikke har været specifik om det, han har fået i bytte for indrømmelserne.

- Han har givet nogle indikationer om, hvor det er, man forhandler henne. Jeg tror heller ikke, der ligger en færdig skitse - der er stadig nogle knaster, siger han.