Pape kalder U-vending i Minksagen for Mette Frederiksens første sejr

Men i sidste weekend meldte Søren Pape Poulsen sit parti ud af regeringsforhandlingerne.

Som begrundelse skrev han blandt andet på Facebook, at det ikke ville være foreneligt med de løfter, De Konservative gav i valgkampen, hvis partiet nu gik med i en regering.

Moderaterne og Venstre har i forbindelse med den droppede advokatvurdering begge gjort noget andet, end hvad de sagde under valgkampen.

Her talte både Jakob Ellemann-Jensen (V) og Lars Løkke Rasmussen (M) for at få uvildige advokater til at vurdere, om der var grundlag for at stille Mette Frederiksen retligt til ansvar for sin ageren i forløbet med aflivning af alle landets mink.

Jakob Ellemann-Jensen er kommet med ”mange hårde ord” rettet mod Mette Frederiksen som følge af Minksagen, skriver Søren Pape Poulsen.