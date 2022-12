Mette Frederiksen om bred regering: Jeg er optimistisk

Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen mener begge, at et eventuelt regeringssamarbejde ikke kan starte med, at man undersøger statsministeren.

I stedet skal gå stærkere med udbetaling af erstatning til minkavlerne, mens det skal sikres, at en lignende sag ikke sker igen.

Samme toner lyder fra Mette Frederiksen. Hun vil dog ikke gå ”yderligere ind i diskussionen” om en advokatvurdering.

- Det er vigtigt, at de erstatninger, som de (minkavlerne, red.) selvfølgelig har krav på, bliver udbetalt så hurtigt som muligt.

- Jeg er dybt og inderligt optaget af, at en lignende situation ikke opstår for en kommende regering. Der er behov for at styrke de interne processer for en kommende regering.