Støjberg: Venstres U-vending om mink er et stort tillidsbrud

Ifølge hende kan det føre til, at befolkningen stoler mindre på politikerne.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen trådte søndag eftermiddag ud fra Marienborg, hvor der er regeringsforhandlinger.

Her fortalte han, at det krav, Venstre tidligere har haft om at få uvildige advokater til at undersøge, om Mette Frederiksen kan stilles retligt til ansvar for sin ageren i Minksagen, er droppet.

Ellemann-Jensen medgiver, at det er et løftebrud.

- Ja, fordi det er klart, at jeg gik til valg på noget andet, siger han.