Det ser ud til at være lykkedes for Venstre at få topskattelettelser som en del af et nyt regeringsgrundlag i den mulige brede regering.

I et opslag på Facebook skriver SF-formand Pia Olsen Dyhr, at topskattelettelser var en del af den aftaletekst, der var på bordet, da SF forlod forhandlingerne for fire dage siden.