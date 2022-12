Indsnævringen af antallet af partier om forhandlingsbordet betyder naturligvis, at en afgørelse af det langstrakte drama er kommet tættere på. Men det har også haft en anden betydning for forhandlingernes dynamik: nemlig at det ikke længere kun er Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, der er under stort politisk pres.

Det begynder nu også stille og roligt at bygge sig op for Mette Frederiksen.