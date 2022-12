Hun fortsætter nu forhandlingerne som kongelig undersøger med de fem tilbageværende partier.

»Vi går nu videre med forhandlingerne med nogle andre partier med henblik på at kunne danne en regering. Men jeg tror ikke på, at det her sætter sig som noget dårligt mellem Socialdemokratiet og SF.«

»Jeg har et utroligt tæt personligt forhold til- og med Pia Olsen Dyhr, og Socialdemokratiet og SF har et rigtig godt samarbejde. Det tror jeg ikke, vi sætter over styr,« siger Mette Frederiksen.

SF’s mission mislykkedes

De tilbageværende partier i regeringsforhandlingerne er Venstre, Moderaterne og De Radikale. Derudover er Dansk Folkeparti og Liberal Alliance også formelt stadig med, men har ikke været inviteret til møder længe.

SF har siden folketingsvalget blev udskrevet i oktober kæmpet for at Mette Frederiksen skulle droppe planerne om en regering hen over midten og i stedet benytte sig af det såkaldt rød-grønne flertal i Folketinget, som består af rød blok samt tre af de nordatlantiske mandater. De har tilsammen 90 mandater.

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, som forlod regeringsforhandlingerne i november, kalder det en »klog beslutning«, at SF nu også har rejst sig for bordet.

»Det bliver en hård tid, når man hører, hvor blåt det, der ligger på bordet, er. Når varslerne om konsekvenserne for klima, natur og de fattigste børn er så dystre,« skriver Villadsen på Twitter.

Ligesom Enhedslisten og Alternativet har Pia Olsen Dyhr igen og igen advaret Mette Frederiksen om, at en regering sammen med blå partier var en farlig vej at gå i forhold til ambitionerne på blandt andet klima- og børneområdet.

Men missionen om at trække socialdemokraterne væk fra midten er altså ikke lykkedes.

SMV?

Socialdemokratiet og Venstre har ikke flertal alene, men kan nå op på 89 mandater sammen med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Dermed vil regeringen kunne gennemføre politik sammen med De Radikale.

Lars Løkke har allerede foreslået en SMV-regering eller alternativt en SV-regering med Moderaterne som støtteparti.

Også De Radikale håber fortsat på at komme i regering, sagde politisk leder, Martin Lidegaard (R), da han tidligere onsdag var til møde i Statsministeriet.

I går, tirsdag, gav Mette Frederiksen sin første opdatering om de langtrukne forhandlingerne i to ugers tid, da hun på Facebook skrev, at hun er optimistisk og håbefuld om forsøget på at danne en regering hen over midten.