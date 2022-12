Lidegaard øjner godt samarbejde med Mette Frederiksen uanset hvad

Mandag sagde Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, i et interview til TV 2 News, at Socialdemokratiet og Venstre har ”gang i noget, der er rigtigt”.

Han lovede dog ikke, at det betyder, at Venstre kommer til at indgå i en regering med Mette Frederiksen som statsminister.

Sker det, vil det være et soleklart løftebrud, erkendte Ellemann-Jensen. Han og Venstre har længe pure afvist tanken om en bred regering hen over den politiske midte, og Ellemann-Jensen har flere gange understreget, at han ikke stoler på Mette Frederiksen og under inden omstændigheder vil gøre hende til statsminister.

Men nu er Venstre ”måske”på vej i regering med Socialdemokratiet, sagde Ellemann-Jensen i mandags.