Partier åbner for højere klimamål efter rapport fra Klimarådet

- Vi bør skrue op for målsætningerne. Særligt fordi vi er et rigt land, der har muligheden for at gå foran.

- Klimarådet skriver i sin rapport, at de er ved at analysere, om målet bør være 80 procent. Det er vi ikke fremmed over for i Enhedslisten, siger hun.

De Konservatives klimaordfører, Mona Juul, sætter ikke et tal på. Men partiet er bestemt ikke afvisende over for at højne ambitionsniveauet, siger hun.

- Vores udledninger skal selvfølgelig ikke halte bagefter, så vi vil gerne kigge på højere målsætninger. Men vi har det samtidig sådan, at vi gerne vil nå vores målsætninger, inden at vi begynder at sætte nye.