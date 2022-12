Mette Frederiksen bryder tavsheden: »Ingen af os vil kunne levere det, vi sagde før valget 1:1«

Meldingen kommer dagen efter, at Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, gav et opsigtsvækkende interview til TV 2, hvor han talte muligheden for en regering med Socialdemokratiet og Venstre varmere og samtidig erkendte, at det ville være et »løftebrud« i forhold til, hvad Venstre sagde under valgkampen.

Mette Frederiksen understreger, at det vil være et nybrud i dansk politik, hvis missionen om at danne en regering hen over midten lykkes.

Den hidtil eneste gang, at S og V dannede regering i fredstid var i 1978, og dengang holdt samarbejdet kun 14 måneder.