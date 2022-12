Mette Frederiksen, som havde lagt coronakrisen bag sig, trådte igen ind i rollen som kriseminister. Den 30. juni ramte Minkkommissionens rapport. Mette Frederiksen blev kritiseret for grov vildledning. Spørgsmålet, om hun kunne drages til ansvar, stod åbent. De Radikale svarede med både optimisme og handlekraft ved at kræve statsministerens afgang, dog senest ved Folketingets åbning den første tirsdag i oktober.

»Der er brug for ny luft – der er brug for at høre danskerne. Der er brug for en ny regering, der breder magten ud i stedet for at centrere den om sig selv,« skrev De Radikales leder Sofie Carsten Nielsen på Facebook.