- Fordi vi er de eneste, der er med på at lave ansvarlige reformer. Og derfor giver det god mening for Mette Frederiksen at gå efter en regering over midten.

- Men man skal også gøre sig smerteligt bevidst, at hvis borgerlige partier går med i sådan en regering, så er man også med til at sikre, at Mette Frederiksen højst sandsynlig også vinder næste valg. For hvem er det lige, som skulle vippe hende af pinden, hvis ikke der er en samlet borgerlig opposition?

Lørdag trak De Konservative sig fra forhandlingerne. Venstre fortsætter, har formand Jakob Ellemann-Jensen meddelt søndag.