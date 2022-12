Han tilføjer, at indstillingen bakkes enstemmigt op af folketingsgruppen.

Under valgkampen understregede Søren Pape Poulsen, at det på ingen måde kunne komme på tale, at De Konservative skulle indgå i en bred regering efter valget, hvilket Mette Frederiksen (S) og S-regeringen gik til valg på.

Men efter det dårlige valg for både blå blok og De Konservative, som kun fik ti mandater, blødte formanden op og begyndte at tale om, at hans parti kunne indgå i en bred regering.

- Jeg lovede før valget, at uanset hvem der bliver statsminister, så går mit parti konstruktivt til enhver forhandling med ambitionen om at gøre Danmark til et endnu bedre land. Det står jeg ved.