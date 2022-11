Folketingsvalget forløb uden indblanding fra fremmede stater

- Men PET har ikke set det, PET betegner som koordineret og systematisk påvirkning.

- Det betyder, at vi ikke har set fremmede efterretningstjenester udføre større påvirkningskampagner eller deciderede påvirkningsoperationer for eksempelvis at forsøge at skabe splittelse hos danskerne og danske politikere, lyder det.

Op til folketingsvalget i 2019 var der frygt for, at udenlandske magter ville blande sig i valgkampen og valget med digitale påvirkningskampagner.

Det kom blandt andet af situationen omkring valget i USA i 2016. Her kom det frem, at der havde været forsøg på at påvirke valget, som stod mellem Republikanernes Donald Trump og Demokraternes Hillary Clinton.

I oktober sagde Tobias Liebetrau, der er militærforsker på Københavns Universitet, til Ritzau, at der ikke var en dansk politiker eller et parti, som et land som Rusland kunne få meget ud af at hjælpe frem.