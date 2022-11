Pape: Hverken længere fra eller tættere på en bred regering

- Det, der er ekstremt vigtigt for os, uanset om vi skal med i en regering eller ej, det er, hvilken politik skal der føres i Danmark?

- Det vil vi gerne have indflydelse på, derfor kommer vi selvfølgelig med vores input til, hvad der er at tage fat på. Der er rigtig meget.

- Derfor synes vi ikke, det er en nem øvelse, det vi er i gang med nu, siger han.

Søren Pape Poulsen beretter om konstruktive, men svære forhandlinger.

- Alle ved, at der er brug for arbejdsmarkedsreformer, men der er brug for så meget andet. Og hvordan skal det så se ud? Vi ved alle, at der er brug for en sundhedsreform, der er brug for uddannelsesreformer, og der er brug for mere frit valg.