Ved ankomsten kl. 14 lod han forstå, at der stod økonomi og reformer på dagsordenen. Men foran udgangen til Marienborg blev de fremmødte journalister ikke meget klogere på substansen.

»Der er en gensidig forståelse for, at vi står med nogle alvorlige økonomiske udfordringer. Det betyder også, at alle parter er nødt til at rykke sig lidt, og det er der en lydhørhed i forhold til,« sagde han.

Ellemann ville heller ikke komme spørgsmålet om, hvorvidt et skattestop er et ultimatum for Venstre, nærmere: