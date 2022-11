På Venstres dagsorden står der økonomi og reformer.

»Vi kommer til at tale om økonomi. Det har vi talt en del om undervejs. Det er jo det, der er forudsætningen for det hele. Og så kommer vi til at tale om en frihedsreform, altså, det at frisætte borgerne i vores velfærdssamfund. Vi kommer til at tale om sundhedsreform. Det er to elementer, som fylder ganske meget for os,« sagde Jakob Ellemann-Jensen på vej ind til mandagens møde med Mette Frederiksen.

Jakob Ellemann-Jensen er flere gange blevet konfronteret med, at han under valgkampen ytrede, at han ikke stolede på statsministeren. Mandag fik han atter spørgsmålet om, om der er repareret på tilliden.