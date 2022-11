Moderaterne vil afkriminalisere stoffer til eget brug

Men hun understreger, at partiet mener, at det stadig skal være ulovligt at besidde stoffer med henblik på videresalg.

Nanna Gotfredsen siger, at kriminaliseringen af at tage stoffer har slået fejl.

- Kriminalisering er stigmatisering, og det betyder, at de stigmatiserede går under samfundets radar og ikke søger hjælp. Det medfører risiko for alverdens sygdomme, amputationer af arme og ben, overdoser og så videre, siger hun til Berlingske.

Hun understreger, at hun ikke mener, at det er en perfekt løsning at afkriminalisere. Men hun mener, at det er den bedste løsning at løsne lovgivningen.