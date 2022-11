Hans Facebook-opslag har fået en kommentar fra blandt andre Nikolaj Bøgh (K), der er rådmand og medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune.

- Meget enig. Det ville være fuldstændig forkert at gå med i sådan en regering, skriver Nikolaj Bøgh i kommentarsporet.

Inden valget afviste Søren Pape Poulsen kategorisk at indgå i et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet. Det har siden tilsyneladende ændret sig.

- Om det kan lykkes er bare et rigtig godt spørgsmål. Men jeg synes af hensyn til vores land, at skal vi gøre forsøget, sagde han torsdag efter at have været til regeringsforhandlinger med fungerende statsminister Mette Frederiksen (S).

Lørdag mødes De Konservatives hovedbestyrelse for at evaluere valgresultatet, som blev en stor skuffelse for partiet.