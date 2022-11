- Det er det, vi arbejder for, men der skal selvfølgelig også være et politisk grundlag fyldt med grønne initiativer, fokus på uddannelse og økonomiske reformer, så man kan mærke, at vi har været der.

De Radikale gik markant tilbage ved valget den 1. november, men med færre mandater har alligevel fået sig centralt placeret i de forhandlinger om en bred regering, som pågår i de her dage.

Partiet gik til valg på, at den socialdemokratiske etpartiregering ikke skulle fortsætte, og at der skulle dannes en bred regering.