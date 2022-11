Og det er altså blandt andet SF, hvilket har gjort dele af partiets bagland bekymret.

TV2 skrev torsdag, efter at have talt med 53 lokalformænd, hvoraf 43 ville udtale sig, at 12 lokalformænd ikke ønsker at være en del af regeringen, hvis den indeholder blå partier.

Fire siger, at de har meget svært ved at se SF i en regering med partier fra den blå blok. Fire melder sig klar til at indgå i en bred regering.

De fleste mener, at det er for tidligt at konkludere.

Et område, som kan blive uspiseligt for SF, er en justering af topskattegrænsen, som Venstres Jakob Ellemann-Jensen nævnte onsdag aften på vej ud fra Statsministeriet.

I valgkampen lød det ellers fra Venstre, at topskattelettelser var urealistiske, selv om det er et ønske internt. Men nu er der angiveligt nye toner.