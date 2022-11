Han kan godt se en regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne for sig.

- Det er da et bud. Men jeg hører da også, at folk begynder at melde anderledes. Venstre forsvor det her og har gjort det i en årrække og er nu havnet der, hvor de gerne vil afsøge det. Det er en bevægelse, der vil noget, siger han.

Løkke foreslog det selv som Venstre-formand, da han i 2019 var i en hård valgkamp med den fungerende statsminister Mette Frederiksen (S), der forsøger at danne regering.

Han blev siden afsat som formand for Venstre i et historisk hårdt opgør.

De to faktorer har fået flere iagttagere til at spekulere i, om de to partier vil forsøge at danne regering uden om Moderaterne, som også gik til valg på en regering over midten.