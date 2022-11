Messerschmidt nåede ikke at forklare sig på dag 1 i retten

Hvis de er gået til en EU-konference, så har Messerschmidt efter alt at dømme en god sag. Men er de alene gået til at betale en del af den regning, som Dansk Folkeparti ellers skulle have afholdt, ser det mere dunkelt ud for partiformanden.

Sidstnævnvte scenarie var det, som Retten i Lyngby i august i fjor lagde til grund:

- Der har således hverken formelt eller reelt fundet nogen Meld-konference sted i Skagen i 2015, lød det i dommen, som mundede ud i en straf på seks måneders betinget fængsel.

Men den dom er ikke længere det papir værd, den er skrevet på. For da landsretten i december valgte at hjemvise sagen, ja så blev alt nulstillet.

Spørgsmålet er nu, om dommere og domsmænd i Retten på Frederiksberg vil vurdere beviserne anderledes, end de gjorde i Lyngby. Og om det nye bevismateriale kan ændre på rettens billede af sagen.