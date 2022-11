Rune Stubager, der er valgforsker på Aarhus Universitet, kalder de ugyldige stemmer en udfordrende tendens.

Men han tager også forbehold for, at vi endnu ikke i dybden kender baggrunden for, at så mange har afleveret ugyldige stemmer.

- Jeg synes, det er for tidligt at konkludere, at der er tale om en voksende mistillid til politikerne.

- Men vi skal helst ikke se en fortsat stigning i de her tal.

- Det er da et udfordrende tegn, og det er vigtigt, at vi forsøger at dykke så langt ned i det som muligt, siger Rune Stubager.