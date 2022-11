Landbruget skifter strategi og vil påvirke grøn reform

- Men nu har der været et valg, og der er regeringsforhandlinger. Vi kan konstatere, at de partier, der er tæt på forhandlingerne, alle ønsker en CO2-afgift på landbruget, siger han til Berlingske.

Derfor vil Landbrug & Fødevarer i stedet forsøge at få indflydelse på en kommende reform.

I den anledning fremlægger organisationen fem principper til en reform. De ligner ifølge Berlingske i høj grad de argumenter, som erhvervsorganisationen længe har brugt imod at indføre en CO2-afgift.

Det første handler om, at et mål fra en landbrugsaftale i 2021 bevares. Her fremgår det, at erhvervet skal finde reduktioner af fem millioner ton CO2 inden 2030.