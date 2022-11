Frederiksen har lagt udtalelser om mistillid fra Ellemann bag sig

Det skyldes inflationen, energikrisen og behovet for langvarige reformer.

Statsministeren tror på en bred regering og forhandler fortsat med Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Moderaterne, De Radikale samt SF.

De har tilkendegivet over for hende, at de enten er villige til at danne en regering eller at være parlamentarisk grundlag for en.

Enhedslisten, Alternativet og Nye Borgerlige er sorteret fra, og dermed går forhandlingerne ind i en ny fase, hvor der forhandles mere direkte.

Under Minksagen sagde Ellemann på et tidspunkt, at han ikke stoler på Mette Frederiksen, efter at de havde haft en telefonsamtale. Han kaldte det ”ret vildt”.

Men Mette Frederiksen ønsker ikke at gå yderligere ind i det. Hun kommer heller ikke ind på, om det har overrasket hende, at Venstre muligvis er klar til at indgå i en regering.