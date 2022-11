Danskerne skal forberede sig på, at en bred regering kommer til at stå for en anden politik, end partierne gik til valg på.

»Vi kan lige så godt få revet det plaster af nu,« sagde fungerende statsminister, Mette Frederiksen, da hun gjorde status på de langstrakte sonderinger om at danne en ny regering.

En proces, som har kurs mod en ny danmarksrekord.