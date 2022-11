Villadsen mener, at Socialdemokratiet er i gang med at begå en »gigantisk fejl«.

Er I stadigvæk klar på at indgå et samarbejde med Mette Frederiksen, hvis at de her forhandlinger over midten kollapser?

»Jamen, jeg vil da på det kraftigste opfordre Mette Frederiksen til at rette den her fejl og benytte sig af det rød-grønne flertal. Men det er klart, at tilliden ligger da på et lavt sted, når hun vælger blå blok frem for det rød-grønne flertal. Og ærlig talt så tror jeg ikke, at det er der, vi kommer hen. For når Mette Frederiksen siger det så klart, som hun har gjort det i dag til os, så er det en regering med blå blok, hun går efter.«