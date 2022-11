Det centrale i sagen er, om der faktisk blev holdt en konference om EU, eller om pengene gik til at afholde sommergruppemødet.

Inden afstemningen gik Peter Kofod, Dansk Folkepartis gruppeformand, på talerstolen i Folketingssalen og opfordrede folketingsmedlemmer til at stemme for at ophæve immuniteten, så sagen kan blive afsluttet.

- Hvad skete der på Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015? Det spørgsmål kan vi forhåbentlig meget snart få besvaret.

- Der er næppe mange, der glæder sig så meget til det som os i Dansk Folkeparti, sagde han fra talerstolen.

Med dagens afstemning er Dansk Folkepartis formand altså ikke længere beskyttet at Grundlovens paragraf 57.

Den siger, at Folketinget skal sige god for, at der kan blive ført en straffesag mod et af Folketingets medlemmer.