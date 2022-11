Pape kan ligesom Ellemann ikke se et blåt projekt for sig

- Der synes jeg, at vi har mange lighedspunkter og der er meget, vi kan blive enige om. Det er ikke så afgørende, om vi har et fælles projekt.

I weekenden på Venstres landsmøde sagde Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, at Venstre skal ”stå i egen ret”, og at der ikke er ”ét samlet borgerligt projekt blandt de blå partier”.

Samtidig gjorde han det klart, at Venstre vil afsøge muligheden for at indgå i en regering hen over midten af dansk politik med Socialdemokratiet. Det havde Venstre-formanden ellers kategorisk afvist at gøre inden folketingsvalget.