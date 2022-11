Støjberg langer ud efter Ellemann: Vælger Mette F. over blå blok

Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, langer ud efter Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, som i weekenden på Venstres landsmøde sagde, at Venstre vil afsøge muligheden for at indgå i en regering hen over midten med Socialdemokratiet.

- Det er tilsyneladende sådan, at Jakob Ellemann hellere vil være i en regering med Mette Frederiksen som statsminister, end at han vil være en del af den blå opposition.