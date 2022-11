Revisorens advarsel var så tydelig, som den kunne blive:

Lad være med at godkende det her regnskab. Det er ikke retvisende, det følger ikke loven, og selskabet er i øvrigt ikke i stand til at overleve.

Men det valgte Moderaternes nyvalgte folketingsmedlem og erhvervsprofil Kristian Klarskov at overhøre, kan Jyllands-Posten nu fortælle.