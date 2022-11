Vanopslagh: Ellemann er ved at aflive den borgerlige blok

- I Venstre vil vi søge indflydelse fremfor at stå på sidelinjen med armene over kors, så vores mandater kommer til at arbejde benhårdt de næste fire år, udtaler Løhde.

Tidligere mandag var Nye Borgerlige til regeringsforhandlinger, og her var formand Pernille Vermund (NB) noget mindre afdæmpet end Alex Vanopslagh i forhold til at kritisere Venstre.

Hun blev spurgt, om der er en samlet blå opposition.

- Det er der jo ikke nu, for lige nu forhandler vi som enkeltpartier op imod Socialdemokratiet. Det gør alle partier, siger Pernille Vermund.

- Lige så snart, vi er færdige med regeringsforhandlingerne, må vi jo se, hvordan regeringen er sammensat, og hvad det så er for en opposition, der er tilbage.

Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, er også udglattende og siger, at det er ”naturligt”, at Jakob Ellemann-Jensen i weekenden åbnede yderligere for at afsøge muligheden for en regering med S.

- Vælgerne har jo ikke valgt at lytte til vores anbefalinger om at lave et borgerligt flertal på Christiansborg, og så må man jo agere ud fra det, siger han.

- Alle partier vil gerne have indflydelse, og kan vi rykke tingene lidt mere i vores retning, så betragter jeg det nærmest som en forpligtelse.

Messerschmidt siger også, at han ikke er enig med Alex Vanopslagh i, at Jakob Ellemann-Jensen er ved ”at aflive” blå blok.