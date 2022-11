22/11/2022 KL. 05:00

Ellemanns landsmødetale aflivede blå blok og satte alt på ét bræt for Venstre

Ellemann får brug for store politiske indrømmelser fra Mette Frederiksen for at retfærdiggøre sin nye kurs mod midten. De vragede blå kolleger står klar til at kaste sig over ham, hvis han mislykkes.