Ellemann om V-nedtur: Virkeligheden ramte os med et brag

- Selv om vi kan glæde os over fortsat at være det største borgerlige parti, så er det først og fremmest tabet af gode kolleger i folketingsgruppen, der fylder hos mig, siger han.

Den åbenlyse forklaring på nedturen er, ifølge Ellemann, splittelsen i Venstre.

Ellemann kom til for at forsøge at samle partiet.

- Jeg vidste, det ville blive svært. Og det blev det. Uenighederne fortsatte, og omkostningerne endte med at blive meget høje for vores parti.

- Var der ting, jeg kunne have grebet anderledes an? Ja, det var der helt sikkert. Har der været tidspunkter, hvor jeg var i tvivl om, hvad der var det rette at gøre? Ja. Flere gange.