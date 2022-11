»Selvfølgelig er vi ikke tilfredse med valgresultatet,« siger han.

Noget kan tyde på, at den version af årsberetningen, som lørdag morgen lå på nettet, blev skrevet inden Venstres valgnederlag. For i den digitale version står, at »Venstre fik på valgdagen XXX.XXX stemmer«. I den trykte version er det ændret til: »Venstre fik på valgdagen 470.546 stemmer«.

Christian Hüttemeier oplyser, at den digitale version nu er pillet af nettet og erstattet med en kopi af den trykte version.