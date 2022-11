Fogh råder V til at indgå i regeringsforhandlinger med S

Opfordringen fra den tidligere statsminister kommer, inden Venstre i weekenden skal holde landsmøde.

Fogh begrunder sit råd med den ekstraordinære internationale situation og valgets tale.

- Hvis noget var valgets tale, så var det, at vælgerne ønsker, at vi skal prøve, om det ikke kan lade sig gøre at lave noget hen over midten.

- Derfor håber jeg, at Venstres landsmøde også vil bakke op om, at Venstres ledelse nu kaster sig aktivt ind i de her forhandlinger, som indtil videre ikke rigtig har bevæget sig ud af stedet, siger Anders Fogh Rasmussen til Politiken.