Mette Frederiksen varsler langstrakte forhandlinger om ny regering

- Vi kan ikke gøre det hurtigere, end vi har mulighed for.

- Det står partierne frit for at gå ud ad lokalet igen. Vi har ikke tænkt os at smide dem ud. På et tidspunkt spidser tingene mere til, siger hun.

Da Mette Frederiksen udskrev valget, sagde hun, at timingen ikke var god. Der er inflationskrise, energikrise, krig i Europa og måske en coronabølge på vej.

Hun sagde på Socialdemokratiets årsmøde få uger før valgudskrivelsen, at det vil være ”fuldstændig utilgiveligt”, hvis politiske diskussioner står i vejen for afgørende beslutninger.

Men der er ikke nogen deadline for forhandlingerne ifølge den fungerende statsminister.

- Det afgør partierne med hinanden ved bordet. Jeg troede ikke på det tidspunkt, at tingene ville gå hurtigt. Hvis det lykkes at danne en bred regering, er det en anden opgave end den, der plejer at være.