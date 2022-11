Pape åbner dør på klem for regering med Socialdemokratiet

Heller ikke Venstre er lige så afvisende over for en regering som før valget, og flere af partiets profiler har talt for at gå i regering med Socialdemokratiet.

Venstre holder landsmøde i weekenden, hvor emnet vil fylde en del.

De Konservative så helst en borgerlig regering, men rød blok fik en kneben sejr med et flertal på 90 mandater. Samtidig gik De Konservative tilbage.

Politisk ordfører Mette Abildgaard (K) mener, at det står og falder med, om De Konservative får nok af deres mærkesager igennem.

- Der er ingen tvivl om, at vi gerne vil det brede samarbejde.

- Om vi i sidste ende skal være del af en regering står og falder med, om vi får konservativ politik gennemført, siger Abildgaard.