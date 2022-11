SF-formand opstiller muligt krav for at forhandle om regering

Det gælder også regeringens nærmeste støtteparti, der fredag skal forhandle om miljø og klima.

- Det er på tide, der kommer lidt mere gang i forhandlingerne. Om det ikke var en overvejelse at sige til partierne, at forudsætningen for at forhandle videre er, at man byder ind på en CO2-afgift på landbrug, siger hun.

Spørgsmålet om en CO2-afgift er noget, der deler Folketinget, hvor der dog er flertal.

Pia Olsen Dyhr bemærker, at selv det traditionelle landbrugsparti Venstre accepterer en CO2-afgift på landbrug.