Folketinget skal stemme om Messerschmidts immunitet på tirsdag

Hvis et flertal i Folketinget stemmer for at ophæve Messerschmidts immunitet, skal han igen i retten i den såkaldte Meld- og Feld-sag om mulig svindel med EU-midler og dokumentfalsk.

Ifølge TV 2 stemmes der tirsdag klokken 13.

Sagen skulle oprindeligt være begyndt i Retten på Frederiksberg 16. november, men blev udsat på grund af folketingsvalget 1. november.

Messerschmidt blev genvalgt til Folketinget, og Folketinget skal derfor ophæve hans immunitet igen.

- Efter resultatet af folketingsvalget afholdt den 1. november 2022 kan sagen ikke indledes, uden at det nye Folketing i henhold til grundlovens § 57 har givet samtykke til retsforfølgning for så vidt angår den ene af de to tiltalte i sagen, skrev Retten i Lyngby tidligere på måneden.