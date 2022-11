Støjberg mødt med klager fra borgere på førstedag i Folketinget

Formand Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne blev på førstedagen for det nye folketing mødt med sin fortid. Partiet fik 14 mandater i Folketinget, som trådte sammen for første gang onsdag, hvor valget skulle godkendes formelt.

Seks borgere har rettet henvendelse for at spørge til, om Støjberg er værdig til at sidde i Folketinget, efter at hun blev idømt 60 dages ubetinget fængsel i Rigsretten. Hun blev onsdag fundet værdig og er tilbage i Folketinget under et år efter, hun blev smidt ud.