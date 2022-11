Disse klager blev dog afvist. Efter en samlet vurdering har udvalget fundet, at »de 175 kandidater valgt i Danmark opfylder grundlovens krav til valgbarhed«. Det samme gælder for de fire nordatlantiske mandater.

Valget blev derefter enstemmigt godkendt af det nye Folketing.

»Herefter er mandaterne i det nyvalgte Folketing godkendt. Tillykke med det,« lød det fra den midlertidige folketingsformand Søren Gade.

Eneste ændring i forhold til valgresultatet er, at Venstres medlem Kim Vallentin blev godkendt som valgt i stedet for partifællen Karen Ellemann (V), der mandag meddelte, at hun forlader Folketinget, fordi hun skal være generalsekretær for Nordisk Ministerråd.

Straks efter afstemningen blev mødet i Folketingssalen afbrudt, så alle de 65 nye folketingsmedlemmer kunne finde vej ned til Fællessalen én etage længere nede på Christiansborg. Her skal de nemlig skrive under på, at de vil overholde grundloven.

Senere onsdag vender politikerne tilbage til salen, hvor Søren Gade (V) skal vælges som permanent formand for Folketinget.

Derudover skal der vælges fire næstformænd og fire tingsekretærer og en række udvalg skal nedsættes.

Her kan du se en plakat med alle de nye folketingsmedlemmer: