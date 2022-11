Indenrigsministeriet, som er ansvarlig for at afvikle valg i Danmark, konstaterer, at tatoveringerne »af nogle vælgere kunne opfattes som valgagitation«, og konkluderer derfor, at Aarhus Kommune ikke burde have lagt dem på valgstederne.

Folketingets Udvalg til Prøvelse af Valgene er enige i den kritik.

Forkert stemmeseddel i Nyborg

Et af de mere problematiske forløb under valgdagen udspillede sig i Nyborg-kredsen, hvor stemmesedlerne var forkerte. Det betød, at kandidaterne for partierne stod oplistet i alfabetisk rækkefølge og ikke i den prioriterede rækkefølge, som partierne havde valgt.

Placeringen på stemmesedlen kan ifølge valgforskningen gøre en forskel ift., hvem der bliver valgt.

Det gik bl.a. ud over Lasse Haugaard Pedersen (S), som skulle have stået øverst på stemmesedlen, men endte med at stå næstnederst. Han manglede bare 110 personlige stemmer fra at blive valgt. I stedet gik mandatet til partifællen Kim Aas.

Indenrigsministeriet konstaterer, at der er tale om en »alvorlig fejl«, og at det ikke kan udelukkes, at Lasse Haugaard Pedersen ville have opnået flere personlige stemmer i Nyborg-kredsen ved at være placeret øverst på stemmesedlen, sådan som han skulle have været.

»Indenrigs- og Boligministeriet kan ikke udelukke, at fejlen har haft betydning for de enkelte kandidaters personlige stemmetal og som afledt virkning heraf for kandidatudvælgelsen og stedfortræderrækkefølgen,« skriver ministeriet.

Indenrigsministeriet tilføjer imidlertid, at det beror på »en række antagelser om vælgernes stemmeadfærd, der har karakter af gisninger,« og at fejlen blev oprettet tidligt på dagen, så der blev ophængt opslag med den rigtige kandidatrækkefølge i alle valglokaler og stemmerum på valgdagen fra omkring kl. 12.30.

Ministeriet henviser til en lignende fejl i 2015, hvor der ligefrem manglede en kandidat på stemmesedlen i Ringkøbing-kredsen, hvilket betød, at vælgerne helt var afskåret fra at stemme på kandidaten. Det blev kritiseret skarpt dengang, dog uden at der ligefrem skulle afholdes omvalg af den grund.

Det skal der heller ikke denne gang. Udvalget til Valgenes Prøvelse finder »ikke grundlag for yderligere tiltag fra Folketingets side«, men udtaler hård kritik af Nyborg Kommune for ikke at have sørget for, at de rette stemmesedler blev trykt og konkluderer, at der er tale om »en særdeles alvorlig fejl«.

Fejlen skyldes, at den første, alfabetiske stemmeseddel blev sendt til sikkerepost@nyborg.dk, mens den rigtige, prioriterede stemmeseddel blev sendt til en forkert mailadresse, sikkerpost@nyborg.dk.

Overfusning i Silkeborg

En 90-årig mand og hans datter har klaget over en socialdemokratisk valglistefører i Kragelund tæt på Silkeborg.

De ville gerne oplyse deres fødselsdato ved valgbordet skriftligt på en seddel i stedet for at sige den højt ud i rummet. Det skyldes bl.a., at datteren har været udsat for stalking.

Ifølge den ældre herre afviste valglisteføreren at acceptere oplysninger på skrift, selvom valgreglerne tillader det.

»Sig det nu bare«, og »pjat, det skal jeg ikke se«, skulle han have sagt ifølge klageren - og angiveligt slået ud efter datterens hånd, da hun forsøgte at række dokumentationen for sin fødselsdato frem.

Silkeborg Kommune har beklaget og taget afstand fra episoden og oplyst, at man vil understrege reglerne for fremgangsmåden for identifikation af vælgere over for den pågældende valgstyrer.

Lukket dør i Ballerup

I Ballerup havde en borger læst sig frem til, at han kunne brevstemme i Skovlunde Kulturhus inden for åbningstiden kl. 10-17.

Efter eget udsagn mødte han op kl. 16.01, men der fik han at vide, at det var for sent. Muligheden for at brevstemme lukkede nemlig samme dag kl. 16, lød afvisningen. Det frustrerede borgeren, som klagede over forløbet.

Ballerup Kommune mener, at manden var der kl. 16.03, men medgiver, at der ikke er nogen lovbestemte krav om, at valghandlingen skulle være afsluttet kl. 16.00. Brevstemmestederne måtte altså godt holde længere åbent og have lukket manden ind.

Folketingets Udvalg til Prøvelse af Valgene kritiserer »en helt urimelig mangel på konduite fra Ballerup Kommunes side«.

Støjbergs værdighed

Seks borgere har skrevet direkte til Folketinget for at spørge til, om Inger Støjberg er værdig til at sidde i Folketinget, efter hun blev idømt 60 dages ubetinget fængsel i rigsretten.

»I denne sag virker det ikke som om Inger Støjberg har forstået og erkendt, at det hun gjorde var forkert. Tværtimod udtaler Inger Støjberg ved flere lejligheder, at hun ville gøre det samme igen hvis hun fik muligheden,« skriver en borger.

Udvalget til Valgenes Prøvelse konstaterer kort, at man »finder efter en samlet vurdering, at de 175 kandidater valgt i Danmark opfylder grundlovens krav til valgbarhed«.

Inger Støjberg er dermed tilbage i Folketinget, hvor hun har fået en plads på første række. I øvrigt som sidemakker til V-formand Jakob Ellemann-Jensen.