På det nye Folketings første arbejdsdag lancerer Enhedslisten en parlamentarisk manøvre, der skal tvinge Mette Frederiksen til at stemme ja eller nej til et af de forslag, der klarest skiller rød og blå blok.

Det sker, samtidig med at Frederiksen forsøger at danne en bred regering hen over midten. Den røde side ser forslaget som en del af et opgør med fattigdom, mens blå blok ser det som flere penge til »arbejdsløse indvandrere«.