Søren Gade er valgt som midlertidig formand for Folketinget

Hvis en valgt ”kandidat ikke er i stand til eller ikke ønsker at modtage mandatet, undersøger Udvalget til Prøvelse af Valgene, om der er grundlag for at godkende stedfortræderen”.

Det stod i weekenden klart, at Søren Gade, som i sommer forlod sin plads i Europa-Parlamentet for at stille op til Folketinget, vil få posten som formand.

Fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte, at Socialdemokratiet støtter Gade, kort efter at Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, lørdag præsenterede ham som partiets kandidat.

Allerede lørdag var der flertal for Søren Gade. Har kaldte han det et ”kæmpe skulderklap” fra partiformanden.

- Der er nogle ting i verden og i livet, som man ikke kan sige nej til. Det her er en af dem. Hvis jeg skulle ende med at blive formand, kan jeg ikke få en større anerkendelse, sagde Søren Gade.