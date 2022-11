Med Karen Ellemanns (V) exit fra Folketinget risikerer Venstre at miste et medlem af Europa-Parlamentet.

For når Karen Ellemann forlader Folketinget til fordel for en stilling som generalsekretær for Nordisk Ministerråd, udløser det en større stoleleg, som både involverer en plads i Folketinget og Europa-Parlamentet.