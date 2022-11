Han henviser til Søren Gades håndtering af eksempelvis Jægerbogssagen i hans tid som forsvarsminister fra 2004 til 2010, hvor Gade trak sig fra posten.

Jægerbogssagen handlede om en ansat i Forsvarsministeriet, der selv fabrikerede en arabisk oversættelse af dele af en kontroversiel bog for at sandsynliggøre, at bogens passager blev brugt at Danmarks fjender.

Også den såkaldte lækagesag nævner Hvelplund.

Her blev Gades daværende rådgiver beskyldt for at have lækket oplysninger om, at det danske jægerkorps skulle på mission i Irak. Politiet droppede siden sigtelsen.