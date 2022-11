»Det her gør det trods alt en lille tak sværere for Venstre bare at gå fra forhandlingsbordet i morgen, hvis det var det, de havde lyst til. Jeg tror, Mette Frederiksen vil sige, at nu skylder Venstre også at gå længere ind i de her forhandlinger og vise, at de også gerne vil en bred regering henover midten,« siger Niels Thulesen Dahl og understreger:

»Men Mette Frederiksen kan jo ikke være sikker på, at hun får noget tilbage i den anden ende.«

Er det også en positiv ting for Jakob Ellemann-Jensen ift. magtspillet internt i Venstre?

»Det kan man godt sige, det er. Forstået på den måde, at Søren Gade jo er en magtfuld person internt i Venstre, og det sidste, man har lyst til at have i folketingsgruppen, er en utilfreds Søren Gade. Derfor er det godt for Ellemann at få ham placeret på en post, som alle er tilfredse med og som ikke skaber yderligere intern uro i Venstres folketingsgruppe,« vurderer analytikeren.