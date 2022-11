Partiet er nemlig - ”groft sagt” - stadig organiseret som et venstrefløjsparti, som det var det i 1970’erne.

Interne diskussioner og ’demokratiske’ processer er for partiet vigtigere end at komme ud med politiske budskaber, lyder det fra Skipper.

- Det, medlemmerne primært bliver bedt om at bruge deres tid på, er procedurer, årsmøder, delegeretmøder, generalforsamlinger og diskussioner om referater i stedet for at udvikle politik, tale med mennesker og ikke mindst overbevise folk om, at Enhedslisten både er visionært, tillidsvækkende og ikke mindst i stand til at forandre Danmark og verden til det bedre, skriver hun.